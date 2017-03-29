В Сирии взрыв в автобусе убил пятерых человек

Еще четверо человек получили ранение в результате взрыва

В сирийском городе Хомс в результате взрыва бомбы в маршрутном такси погибли как минимум пять человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на начальника полиции города, генерал-майора Халеда Хилала.

По меньшей мере пятеро человек погибли, еще четверо получили ранение.

Маршрутное такси в основном перевозило студентов университета.

Как сообщили в полиции, большинство жителей района, где произошел взрыв, являются алавитами, сектой меньшинства, которая традиционно является основой поддержки президента Башара аль-Асада.

Хилал заявил, террорист оставил пластиковый пакет со взрывчаткой под сиденьем транспортного средства и перед взрывом вышел из маршрутки.

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