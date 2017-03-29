В Сирии взрыв в автобусе убил пятерых человек
В сирийском городе Хомс в результате взрыва бомбы в маршрутном такси погибли как минимум пять человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на начальника полиции города, генерал-майора Халеда Хилала.
По меньшей мере пятеро человек погибли, еще четверо получили ранение.
Маршрутное такси в основном перевозило студентов университета.
Как сообщили в полиции, большинство жителей района, где произошел взрыв, являются алавитами, сектой меньшинства, которая традиционно является основой поддержки президента Башара аль-Асада.
Хилал заявил, террорист оставил пластиковый пакет со взрывчаткой под сиденьем транспортного средства и перед взрывом вышел из маршрутки.
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