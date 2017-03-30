Бомбежка школы у Ракки: люфтваффе могли ошибиться с разведданными

Гибель 33 сирийских гражданских в разбомбленной школе Аль-Бадия Ад-Дахилия могла случиться из-за ошибки немецкой авиаразведки, сообщают СМИ Германии

В подготовке ошибочного авиаудара 20 марта по позициям террористов Исламского государства в Сирии, который провела международная коалиция, и в результате чего были убиты десятки мирных жителей, мог принимать участие бундесвер. Об этом сообщают немецкие СМИ, в частности газета Süddeutsche Zeitung, телеканалы NDR и WDR, пишет местное агентство Deutsche Welle.

Как рассказали источники СМИ, за день до налета якобы самолеты ФРГ Tornado проводили разведку и предоставили коалиции фото зданий для атаки. В итоге ракетно-бомбовый удар был нанесен по бывшей школе, используемой в качестве приюта для беженцев.

Это произошло в районе поселка Аль-Мансура в 30 км от сирийского оплота ИГ - города Ракка. Жертвами ошибки военных коалиции стали 33 мирных жителя, сообщили правозащитники.

Ракка на карте страны:





После авиаудара самолеты Tornado совершили, по данным СМИ, еще один вылет для документации итогов атаки.

Вчера, 29 марта, генинспектор бундесвера Фолькер Викер проинформировал в ходе секретного заседания об обстоятельствах случившегося комитет бундестага по обороне, пишет агентство.

ВВС Германии представлены в антитеррористической коалиции шестью самолетами Tornado для разведполетов, а также самолетом-заправщиком A310.

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