Россия должна вернуться к признанным границам - глава ПА НАТО

Глава ассамблеи НАТО подчеркнул, что спровоцированные Россией конфликты в Грузии, Украине и Молдове представляют опасность для всех

Россия должна вернуться к официально признанным границам. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли в интервью информагентству IPN, передает Грузия Online.



Алли отметил, что НАТО поддерживает Грузию в плане развития демократии и евроатлантических устремлений.



"Стабильность Грузии важна не только для Грузии и региона, но и всех западных стран - то, что происходит в регионе важно, если учитывать агрессивное поведение России в Грузии, Украине и Молдове. Эти конфликты представляют опасность для всех", - отметил глава ассамблеи.



Читайте также: НАТО призывает Россию остановить насилие на востоке Украины



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.