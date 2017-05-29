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Россия должна вернуться к признанным границам - глава ПА НАТО

29.05.2017 06:42
Глава ассамблеи НАТО подчеркнул, что спровоцированные Россией конфликты в Грузии, Украине и Молдове представляют опасность для всех
Россия должна вернуться к признанным границам - глава ПА НАТО
Фото: EPA

Россия должна вернуться к официально признанным границам. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли в интервью информагентству IPN, передает Грузия Online.

Алли отметил, что НАТО поддерживает Грузию в плане развития демократии и евроатлантических устремлений.

"Стабильность Грузии важна не только для Грузии и региона, но и всех западных стран - то, что происходит в регионе важно, если учитывать агрессивное поведение России в Грузии, Украине и Молдове. Эти конфликты представляют опасность для всех", - отметил глава ассамблеи. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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