Индонезию всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,6
29.05.2017 23:42
Мощное землетрясение длилось всего 20 секунд и было ощутимо в одном из городов Индонезии
Фото: ЕРА
В Индонезии на острове Сулавеси произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Reuters.
Землетрясение, длившееся около 20 секунд, вызвало панику у жителей Палу - города на юго-востоке острова.
Сначала Геологическая служба США оценила землетрясение в 6,9 баллов, однако позже понизила до 6,6.
О пострадавших не сообщается.
11 мая на востоке Китая в результате землетрясения погибли по меньшей мере восемь человек.
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