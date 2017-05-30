Лавров прокомментировал заявления Макрона о пропаганде росСМИ

Грава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на отношение к российских СМИ влияет антироссийская кампания, "которую развязала еще администрация Обамы"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона о пропагандистских ресурсах Sputnik и Russia Today являются "продолжением антироссийской кампании" американцев. Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

"Я думаю, что в этих оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран... И наши западные партнеры никак не могут из этой инерции выбраться", - сказал он.

Глава МИД государства-агрессора также заявил, что обвинения британского медиарегулятора Ofcom (Office of Communications) телеканала RT во лжи, не имеют никаких оснований.

Читайте также: Пропагандистский телеканал РФ попал под расследование в Британии

29 мая 2017 года Макрон заявил, что российским СМИ Russia Today и Sputnik было отказано в аккредитации в его избирательном штабе потому, что они распространяют пропаганду и ложь.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.