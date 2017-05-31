В Литве завершено комплектование батальона НАТО: фото

НАТО увеличивает присутствие на восточном фланге, размещая на ротационной основе четыре боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше

В Литву в прибыли 60 боевых машин пехоты и около 200 солдат из Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Таким образом, батальон НАТО в Литве под руководством Германии полностью укомплектован.

В 2017-2018 годах в составе боевой группы будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.





Из Норвегии модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства были доставлены ​​в порт Клайпеды на прошлой неделе





НАТО увеличивает присутствие на восточном фланге, размещая на ротационной основе четыре боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

В составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцированы 450 немецких военных, 100 - бельгийских и 250 - нидерландских.

24 мая сообщалось, что военная техника и другое оборудование норвежского контингента прибудут в Литву для дальнейшего развертывания в составе боевой группы батальона НАТО.

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