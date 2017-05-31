Российские корабли ударили крылатыми ракетами по Сирии
Российские корабли снова использовали крылатые ракеты с кораблей, чтобы нанести удар якобы по позициям террористов Исламского государства около античного сирийского города Пальмиры. Об этом на брифинге в эфире российских федеральных каналов рассказал спикер Минобороны РФ.
По данным военного командования РФ, четыре ракеты Калибр были выпущены с фрегата Адмирал Эссен и подлодки Краснодар.
Российские военные заявили, что целью было поражение укрытий, тяжелой техники и живой силы боевиков, которых "перебросили из Ракки" восточнее Пальмиры. Ведомство рапортовало, что "все цели поражены".
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Россия заявляет целью интервенции в Сирии "борьбу с ИГ", однако, как сообщают очевидцы и разведка стран Запада, Кремль использует это как предлог для расправы с неугодными диктатору Башару Асаду оппозиционными группами и нелояльными мирными жителями.
Наземный военный контингент ВС РФ вместе с войсками Асада второй год безуспешно воюет с террористами ИГ у Пальмиры: позиции у города и в его черте переходят из рук в руки.
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