Российские корабли ударили крылатыми ракетами по Сирии

Все четыре ракеты Калибр "поразили цели", уверяют в Минобороны государства-оккупанта

Российские корабли снова использовали крылатые ракеты с кораблей, чтобы нанести удар якобы по позициям террористов Исламского государства около античного сирийского города Пальмиры. Об этом на брифинге в эфире российских федеральных каналов рассказал спикер Минобороны РФ.

По данным военного командования РФ, четыре ракеты Калибр были выпущены с фрегата Адмирал Эссен и подлодки Краснодар.

Российские военные заявили, что целью было поражение укрытий, тяжелой техники и живой силы боевиков, которых "перебросили из Ракки" восточнее Пальмиры. Ведомство рапортовало, что "все цели поражены".

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Россия заявляет целью интервенции в Сирии "борьбу с ИГ", однако, как сообщают очевидцы и разведка стран Запада, Кремль использует это как предлог для расправы с неугодными диктатору Башару Асаду оппозиционными группами и нелояльными мирными жителями.

Наземный военный контингент ВС РФ вместе с войсками Асада второй год безуспешно воюет с террористами ИГ у Пальмиры: позиции у города и в его черте переходят из рук в руки.

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