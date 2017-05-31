Трамп решил выйти из Парижского соглашения по климату - Reuters

На решение американского президента якобы повлияло письмо от 22 сенаторов-республиканцев, утверждают источники агентства

Президент США Дональд Трамп решил выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании Axios, которая, в свою очередь, ссылается на свои источники.

Трамп, который ранее называл глобальное потепление "мистификацией", отказался одобрить знаковое соглашение об изменениях климата на саммите G7 в субботу, заявив, что ему "нужно больше времени" для принятия решения. Затем он написал в Twitter, что сделает заявление на этой неделе.

Источники Fox News также подтвердили решение Трампа о выходе из соглашения.

Детали решения разрабатываются командой, в состав которой входит глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт.

Как сообщают источники, на решение о выходе из климатического соглашения повлияло письмо от 22 республиканских сенаторов США, включая лидера большинства Митча Макконнелла.

Шесть стран-членов G7 подтвердили свою готовность выполнять условия соглашения, то есть все, кроме Трампа. Они потребовали от президента США придерживаться пунктов документа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на своих союзников и должна взять собственную судьбу в свои руки.

Парижское соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу. Целью соглашения является "активизировать осуществление" Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2 °C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

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