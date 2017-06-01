В Эфиопии запретили интернет на время экзаменов - СМИ

Решение в Эфиопии принимается уже в третий раз, после того, как в 2016 году ответы на задания заранее разместили в интернете

В Эфиопии запретили использовать интернет на время проведения экзаменов. Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение в Эфиопии принимается уже в третий раз, после того, как в 2016 году ответы на задания заранее разместили в интернете.

Исходящий трафик из Эфиопии был остановлен около 16:00 по британскому времени 30 мая.

По данным Google, посещения сайтов резко упали в течение вечера. Сегодня ночью доступ к сайтам из Эфиопии еще не был восстановлен.

В июле 2016 года правительство заблокировало значительное количество трафика, после того, как ответы на вступительные экзамены в столичный университет были размещены в интернете, следующая блокировка была в августе.

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