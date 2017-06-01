Во Франции начато расследование против соратника Макрона

Расследование проводится на основании сообщений СМИ, которые обвиняют министра территориального планирования Ришара Феррана в финансовых нарушениях

Французская прокуратура за несколько дней до парламентских выборов начала предварительное расследование против ближайшего соратника президента Эмманюэля Макрона - министра территориального планирования Ришара Феррана. Расследование проводится на основании сообщений ряда СМИ о предполагаемых финансовых нарушениях, сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на прокуратуру города Брест.

Обвинения против Феррана касаются событий шестилетней давности, когда он возглавлял один из фондов здравоохранения и оказался замешанным в сомнительную сделку в сфере недвижимости. Этот скандал уже на протяжении многих дней осложняет работу правительства нового президента Франции Макрона.

Накануне Макрон выступил в поддержку Ришара Феррана, который еще недавно руководил его предвыборным штабом. Ферран отрицает факт каких бы то ни было нарушений и отказывается уходить в отставку. Этого, однако, требуют 70 процентов французов, о чем свидетельствуют данные социологического проса.



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