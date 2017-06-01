Путин: Нас беспокоит развертывание ПРО США в Южной Корее
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия наращивает военные силы в районе Южных Курил в ответ на рост военного потенциала США у Корейского полуострова и развертывание систем ПРО на Аляске и в Южной Корее. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информагентств в Петербурге, передает Интерфакс.
По словам Путина, Москва "реагирует соответствующим образом" на приближение баз НАТО к западным границам РФ.
"То же самое происходит и на Востоке. Смотрите: один авианосец американский подошел, второй подошел, сейчас, говорят, третий там уже в движении находится. Ну, это ладно. Авианосец пришел - ушел. Но создаются элементы системы ПРО, что нас очень беспокоит, и мы постоянно об этом говорим в течение 10 лет. Это разрушает стратегический баланс в мире", - сказал Путин.
Он также считает, что существует теоретическая возможность размещения американских войск на островах Южных Курил в случае их перехода под суверенитет Японии.
Сегодня официальный Пекин вновь призвал Вашингтон свернуть комплексы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее и вывезти их из этой страны.
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