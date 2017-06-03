Трамп может заблокировать дачу показаний Коми перед Сенатом
Президент США Дональд Трамп может заблокировать дачу показаний экс-директором ФБР Джеймсом Коми перед Сенатом после консультаций с юристом Белого дома. Об этом сообщает Укринформ.
Слушания назначены на следующий четверг, 8 июня. Коми будет давать показания о том, просил ли его Трамп закрыть расследование против экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
Юрист Белого дома должен рассмотреть этот вопрос и предоставить президенту рекомендации, разрешено ли Коми давать показания перед Сенатом.
Спикер Белого дома Шон Спайсер сообщил, что пока разговора с юристом не было. "Я не знаю, как они собираются реагировать", - сказал он.
Как сообщалось ранее, запланировано, что выступление Коми в Сенате будет поделено на два этапа - за открытым заседанием последует закрытое, во время которого он ответит на вопросы, связанные с секретной информацией.
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