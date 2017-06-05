Россия пытается вмешиваться в политику Македонии - расследование
Российские шпионы и дипломаты замешаны в попытках распространять пропаганду и устраивать провокации в Македонии. Это часть плана по предотвращению вступления балканских стран в НАТО, сообщается в расследовании OCCRP.
Такие выводы основываются на сообщениях македонской контрразведки. В них описываются также попытки поддерживать антизападных и пророссийских националистов в Македонии.
За последние девять лет Македония "перетерпела мощную пропаганду и действия разведки, которые выполнялись через посольство РФ", сообщили директору по безопасности и контрразведке Македонии.
Начало российской операции совпадает с неудачей Македонии в 2008 году вступить в НАТО из-за вето Греции.
Деятельность российской разведки проводилась из посольства в Скопье агентами Службы внешней разведки РФ. Вовлечены также местные представители государственного информагентства ТАСС и Россотрудничества.
Посольство России координировало около 30 российско-македонских "дружественных ассоциаций", финансировало православные церкви.
Отмечается, что у попыток России повлиять на Македонию есть эффект - в 2014 году страна отказалась присоединиться к санкциям против РФ за вторжение в Украину.
7 апреля чиновник МИД Македонии Ненад Колев встречался с российским послом Олегом Щербаком. Посол расказал, что РФ создает "полосу военно нейтральных стран" на Балканах, среди которых Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.
Щербак выразил разочарованность тем, что македонские чиновники не отвечают взаимностью на помощь России перед лицом "иностранного вмешательства". Он сказал, что экономические и дипломатические связи между странами могут быть разорваны, если чиновники не начнут поддерживать политику Кремля.
В апреле Черногория вступила НАТО. Македония и Босния и Герцеговина также претендуют на вступление в альянс.
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