РФ и Беларусь начали создание единого миграционного пространства

Россия и Беларусь начинают формирование единого визового и миграционного пространства

Российская Федерация и Республика Беларусь начинают формирование единого миграционного и визового пространства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем после встречи по случаю 25-летия начала дипломатических отношений.

"Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку", - сказал Лавров.

В этом плане отражены основные элементы, позволяющие двигаться и к формированию единого визового пространства, добавил он.

"Более того, мы завершаем согласование межправсоглашения, которое будет посвящено взаимному признанию виз и согласованию действий, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о Союзном государстве", - сказал также глава МИД РФ.

В апреле текущего года Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне нового кредита примерно в $1 млрд.

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