В Турции арестовали главу отделения Amnesty International
В Турции арестовали главу отделения международной неправительственной организации Amnesty International в этой стране Танера Кылыча. Об этом сообщает пресс-служба AI.
Мужчина содержится в камере предварительного заключения. В офисе и дома у Кылыча прошли обыски.
Его подозревают в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара обвиняет в организации неудачного военного переворота.
Вместе с Кылычем арестовали более 20 юристов.
Следователи подозревают его в использовании популярного в среде сторонников Гюлена мессенджера.
"Арест Танера Кылыча не связан с деятельностью организации и призывают немедленно освободить своего сотрудника за отсутствием достоверных и убедительных доказательств "его вины", - подчеркнули Amnesty International.
5 июня сообщалось, что Турция угрожает лишить Гюлена гражданства.
Организацию Гюлена Анкара называет террористической.
В мае 2017 года комиссия парламента Турции по расследованию событий попытки переворота 15 июля 2016 года официально заявила, что за попыткой переворота в стране стоит течение Гюлена.
Гюлен на данный момент находится в США. Анкара уже обращалась к Вашингтону с требованием экстрадировать оппозиционера.
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