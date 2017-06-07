В Турции арестовали главу отделения Amnesty International

Танер Кылыч находится в камере предварительного заключения

В Турции арестовали главу отделения международной неправительственной организации Amnesty International в этой стране Танера Кылыча. Об этом сообщает пресс-служба AI.

Мужчина содержится в камере предварительного заключения. В офисе и дома у Кылыча прошли обыски.

Его подозревают в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара обвиняет в организации неудачного военного переворота.

Вместе с Кылычем арестовали более 20 юристов.

Следователи подозревают его в использовании популярного в среде сторонников Гюлена мессенджера.

"Арест Танера Кылыча не связан с деятельностью организации и призывают немедленно освободить своего сотрудника за отсутствием достоверных и убедительных доказательств "его вины", - подчеркнули Amnesty International.

5 июня сообщалось, что Турция угрожает лишить Гюлена гражданства.

Организацию Гюлена Анкара называет террористической.

В мае 2017 года комиссия парламента Турции по расследованию событий попытки переворота 15 июля 2016 года официально заявила, что за попыткой переворота в стране стоит течение Гюлена.

Гюлен на данный момент находится в США. Анкара уже обращалась к Вашингтону с требованием экстрадировать оппозиционера.

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