Теракт в Иране: смертница взорвалась у мавзолея Хомейни - фото
В иранской столице Тегеране продолжается череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Об этом сообщает местное агентство Mehr News Agency в Twitter.
"Смертник-бомбист в мавзолее имама Хомейни был предположительно женщиной. Она взорвала себя в восточном дворике вне мавзолея", - пишут иранские журналисты.
Момент взрыва:
Последствия:
Один из террористов у мавзолея (фото - twitter.com/michaelh992):
Ресурс пишет, что атаку на мемориал совершили три вооруженных автоматами Калашникова боевика. Один из них взорвал на себе пояс смертника, двоих других задержали. Очевидцы сообщают о двух погибших и 16 раненых.
Другие иранские СМИ сообщают о стрельбе в южных пригородах Тегерана, взрыве около станции метро им. Хомейни. По сообщениям людей в столице Ирана, в центральном и южном районах города отсутствует мобильная связь.
Мавзолей Хомейни на карте региона:
Имам Хомейни - иранский политический деятель и лидер исламской революции 1979 года, был высшим руководителем Ирана с 1979 по 1989 год. В усыпальнице аятоллы на кладбище Бехеште-Захра к югу от Тегерана захоронены его жена Хадижа и их сын Ахмад, а также один из соратников.
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Сегодня утром, 7 июня, в парламенте Ирана произошла стрельба. По предварительным данным, нападавшие убили восемь человек, четверо взяты в заложники. Спецназ окружил прилегающие к зданию кварталы, силовики решают вопрос о штурме.
Shooting heard near the Parliament moments ago #Iran #Tehran pic.twitter.com/SDnVFd1lLS- Michael Horowitz (@michaelh992) 7 червня 2017 р.
Фото: twitter.com/MehrnewsCom
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