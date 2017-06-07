Теракт в Иране: смертница взорвалась у мавзолея Хомейни - фото

Утром в Тегеране произошли атаки неизвестных на парламент и другие места города, есть погибшие и раненые. Власти отключили в столице сотовую связь.

В иранской столице Тегеране продолжается череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Об этом сообщает местное агентство Mehr News Agency в Twitter.

"Смертник-бомбист в мавзолее имама Хомейни был предположительно женщиной. Она взорвала себя в восточном дворике вне мавзолея", - пишут иранские журналисты.

Момент взрыва:





Последствия:









Один из террористов у мавзолея (фото - twitter.com/michaelh992):









Ресурс пишет, что атаку на мемориал совершили три вооруженных автоматами Калашникова боевика. Один из них взорвал на себе пояс смертника, двоих других задержали. Очевидцы сообщают о двух погибших и 16 раненых.

Другие иранские СМИ сообщают о стрельбе в ​​южных пригородах Тегерана, взрыве около станции метро им. Хомейни. По сообщениям людей в столице Ирана, в центральном и южном районах города отсутствует мобильная связь.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, полиция допрашивает задержанных. В соцсетях иранцы утверждают, что "только салафиты могут атаковать усыпальницы, так как для них это - ересь".

Мавзолей Хомейни на карте региона:





Имам Хомейни - иранский политический деятель и лидер исламской революции 1979 года, был высшим руководителем Ирана с 1979 по 1989 год. В усыпальнице аятоллы на кладбище Бехеште-Захра к югу от Тегерана захоронены его жена Хадижа и их сын Ахмад, а также один из соратников.

Читайте также: Стрельба в парламенте Ирана: есть пострадавшие

Сегодня утром, 7 июня, в парламенте Ирана произошла стрельба. По предварительным данным, нападавшие убили восемь человек, четверо взяты в заложники. Спецназ окружил прилегающие к зданию кварталы, силовики решают вопрос о штурме.

Фото: twitter.com/MehrnewsCom

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.