USD:  26.05  26.29   EUR:  29.13  29.66  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп определился с кандидатурой нового директора ФБР

07.06.2017 15:29
Президент США сообщил, что будет рекомендовать Сенату назначить на эту должность Кристофера Рея
Трамп определился с кандидатурой нового директора ФБР
Кристофер Рей (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп выбрал кандидата на должность главы Федерального бюро расследований, которого предложит на утверждение Сенату. Об этом американский лидер сообщил у себя в Twitter.

"Я номинирую на нового директора ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала. Подробности скоро", - написал он. 

Рей работал помощником генпрокурора США во времена администрации Джорджа Буша.

10 мая 2017 года Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В сообщении Белого дома сказано, что решение основано на четких рекомендациях заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна и генерального прокурора Джеффа Сешнса. Трамп отметил, что принял рекомендацию Сеншнса, что Коми больше не может эффективно руководить ФБР.  

Директор ФБР назначается на 10-летний срок.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 