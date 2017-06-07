Трамп определился с кандидатурой нового директора ФБР

Президент США сообщил, что будет рекомендовать Сенату назначить на эту должность Кристофера Рея

Президент США Дональд Трамп выбрал кандидата на должность главы Федерального бюро расследований, которого предложит на утверждение Сенату. Об этом американский лидер сообщил у себя в Twitter.

"Я номинирую на нового директора ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала. Подробности скоро", - написал он.

Рей работал помощником генпрокурора США во времена администрации Джорджа Буша.

10 мая 2017 года Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В сообщении Белого дома сказано, что решение основано на четких рекомендациях заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна и генерального прокурора Джеффа Сешнса. Трамп отметил, что принял рекомендацию Сеншнса, что Коми больше не может эффективно руководить ФБР.

Директор ФБР назначается на 10-летний срок.

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