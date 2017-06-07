Трамп определился с кандидатурой нового директора ФБР
Президент США Дональд Трамп выбрал кандидата на должность главы Федерального бюро расследований, которого предложит на утверждение Сенату. Об этом американский лидер сообщил у себя в Twitter.
"Я номинирую на нового директора ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала. Подробности скоро", - написал он.
Рей работал помощником генпрокурора США во времена администрации Джорджа Буша.
10 мая 2017 года Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В сообщении Белого дома сказано, что решение основано на четких рекомендациях заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна и генерального прокурора Джеффа Сешнса. Трамп отметил, что принял рекомендацию Сеншнса, что Коми больше не может эффективно руководить ФБР.
Директор ФБР назначается на 10-летний срок.
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