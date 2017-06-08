Маккейн: Поправка по санкциям заставит Путина заплатить сполна

Цель РФ - подорвать западную демократию в целом, а потому нужно принять санкционную поправку и помочь Европе противостоять агрессии, заявил сенатор

На голосование в Сенат США будет вынесена поправка в американское законодательство авторства Джона Маккейна, Линдси Грэм и Бена Кардина, которая предполагает расширение и усиление санкций против России. Об этом в Facebook сообщил сам сенатор-республиканец.

"США должны послать сильный сигнал Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не станем терпеть атаки на нашу демократию. Нет большей угрозы для наших свобод, чем нападки на наше право свободно выбирать наших собственных лидеров - без вмешательства из других стран", - заявил Маккейн.

В качестве ответной меры за такие предполагаемые действия России друг Украины призвал сенаторов принять поправку в законодательство, которая позволит ужесточить санкции против РФ и "заставит Путина заплатить цену за наглое вмешательство" в американские выборы.

"Признавая то, что Россия намерена подорвать не только американскую демократию, но и демократию Запада в целом, эта поправка поможет придать гибкость демократическим институтам в Европе против российской агрессии, проводимой через коррупцию, пропаганду и другие формы политического вмешательства. Нам нужна сильная поправка по санкциям. И сейчас, потому что нельзя больше терять время", - сказал он.

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29 декабря 2016 года прошлый президент США Барак Обама применил санкции против российских дипломатов за атаки связанных с Кремлем хакеров в выборы американского президента.

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