Власти Турции решили разместить свои войска в Катаре
Парламент Турции одобрил соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной сфере с Катаром, которое предусматривает размещение дополнительного контингента турецких войск в этой стране и их совместные учения с катарскими военнослужащими. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Данные о том, сколько именно турецких солдат и офицеров будут переброшены в эмират и когда именно произойдет их передислокация, в документе отсутствуют.
Кроме того Турция, как сообщает агентство Anadolu, поможет властям Катара готовить силы безопасности. Для этого в том числе будет использована военная база, создание которой было оговорено в соглашении между Дохой и Анкарой, подписанном еще в 2014 году. На ней размещены 80 военнослужащих.
Обозреватели расценивают решение парламента Турции как знак поддержки Катара, оказавшегося в изоляции после того, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивские острова и Маврикий разорвали с ним дипломатические отношения.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган считается союзником руководства Катара, но в то же время стремится поддерживать хорошие отношения с властями других стран Персидского залива.
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5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности Исламского государства. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.
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