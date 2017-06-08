Дело о России: главе ФБР приказали забыть термин "расследование"
08.06.2017 17:51
"Генпрокурор приказал не называть это расследованием, это меня обеспокоило", - сказал Джеймс Коми
Джеймс Коми (фото - ЕРА)
Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что генпрокурор США Джефф Сешнс приказал не называть расследование вмешательства России в президентские выборы "расследованием". Об этом Коми сказал во время отчета перед Комитетом разведки Сената о его взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.
"Генпрокурор приказал не называть это расследованием, это меня обеспокоило", - сказал Коми.
Также Коми заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США.
Ранее СМИ сообщали, что Сешнс просил Трампа о своей отставке из-за следствия по РФ.
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