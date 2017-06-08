USD:  25.99  26.24   EUR:  29.00  29.58  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Дело о России: главе ФБР приказали забыть термин "расследование"

08.06.2017 17:51
"Генпрокурор приказал не называть это расследованием, это меня обеспокоило", - сказал Джеймс Коми
Дело о России: главе ФБР приказали забыть термин "расследование"
Джеймс Коми (фото - ЕРА)

Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что генпрокурор США Джефф Сешнс приказал не называть расследование вмешательства России в президентские выборы "расследованием". Об этом Коми сказал во время отчета перед Комитетом разведки Сената о его взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

"Генпрокурор приказал не называть это расследованием, это меня обеспокоило", - сказал Коми. 

Также Коми заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США.

Ранее СМИ сообщали, что Сешнс просил Трампа о своей отставке из-за следствия по РФ. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 