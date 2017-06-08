МИД Катара: Мы не станем менять свою внешнюю политику

Министр иностранных дел отметил, что Катару пока не предъявлен список требований со стороны стран, которые разорвали связи с Дохой в понедельник

Катар не готов менять свою внешнюю политику для разрешения спора с другими арабскими государствами Персидского залива и никогда не будет идти на компромисс. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдуррахман Аль Тани, сообщает Reuters.

"Мы изолированы, потому что мы успешны и прогрессивны. Мы являемся платформой для мира, а не терроризма... Этот спор угрожает стабильности всего региона", - сказал шейх.

"Мы не готовы сдаться и никогда не будем готовы сдаться, наша внешняя политика будет независимой", - добавил он.

Министр иностранных дел отметил, что Катару пока не предъявлен список требований со стороны стран, которые разорвали связи с Дохой в понедельник. Он настаивает на разрешении конфликта мирными средствами.

"Никогда не может быть военного решения этой проблемы", - сказал Аль Тани.

Он также добавил, что Катар будет уважать газовые соглашения по СПГ, которые он заключил с Объединенными Арабскими Эмиратами, несмотря на прекращение отношений с Дохой.

По словам министра, Иран пообещал Катару помощь в обеспечении продовольствием.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Президент США Дональд Трамп одобрил это решение.

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