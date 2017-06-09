США просят соседей Катара ослабить блокаду этой страны

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что блокада имеет гуманитарные последствия

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, который соседи обвиняют в финансировании терроризма. Об этом сообщает ВВС.

Тиллерсон сказал, что блокада имеет гуманитарные последствия.

Приветствуя усилия эмира Катара по ограничению финансирования террористических групп, Тиллерсон сказал, что еще многое должно быть сделано.

5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.

По информации СМИ, Катар заплатил $1 млрд террористам в качестве выкупа за 26 членов правящей семьи, захваченных в Ираке во время охоты, а также 50 человек, плененных террористами в Сирии.

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