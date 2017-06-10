Россия помогла ослабить напряженность на юге Сирии - Пентагон

В Минобороны США заявляют, что РФ помогла снизить напряженность после того, как американский истребитель сбил сирийский беспилотник

Россия "очень помогла" уменьшить напряженность ситуации в районе города Аль-Танф на юге Сирии, которая возникла ранее после того, как военнослужащие США сбили дрон проправительственных сил в этом районе. Об этом заявили в Министерстве обороны США, передает Голос Америки.

Представитель ведомства капитан Джефф Дейвис сообщил, что ситуация значительно разрядилась за прошедшие сутки во многом благодаря усилиям российской стороны, которая передавала информацию об озабоченности США ситуацией проправительственным силам в регионе.

По словам Дейвиса, американские и российские военные провели многочисленные переговоры о сложившейся ситуации, в том числе - на уровне командования.

9 июня американский истребитель F-15 сбил в Сирии беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать военнослужащих сил международной коалиции. Беспилотник задействовали Ввооруженные формирования, верные режиму Башара Асада.

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