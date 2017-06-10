В Афганистане напали на людей в мечети: трое погибших
10.06.2017 14:32
На гражданских напали вооруженные люди во время молитвы, из-за чего власти назвали нападение актом против человечности и ислама
Фото: ANI
На востоке Афганистана в одной из мечетей неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны, передает AP.
Погибли по меньшей мере трое гражданских, еще девять получили ранения.
В министерстве назвали атаку актом против ислама и человечности. Там отметили, что на гражданских напали во время молитвы.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
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