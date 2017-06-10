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В Афганистане напали на людей в мечети: трое погибших

10.06.2017 14:32
На гражданских напали вооруженные люди во время молитвы, из-за чего власти назвали нападение актом против человечности и ислама
В Афганистане напали на людей в мечети: трое погибших
Фото: ANI

На востоке Афганистана в одной из мечетей неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны, передает AP.

Погибли по меньшей мере трое гражданских, еще девять получили ранения. 

В министерстве назвали атаку актом против ислама и человечности. Там отметили, что на гражданских напали во время молитвы. 

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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