В Пуэрто-Рико проходит референдум о будущем статусе острова
11 июня в Пуерто-Рико проходит референдум о будущем юридическом статусе этого карибского острова, сообщает Радио Свобода.
Сейчас Пуэрто-Рико - "неикорпорированная территория США", которая не входит ни в один штат, не является штатом и находится под прямой юрисдикцией Конгресса.
Конституция США не работает там в полном объеме. Жители острова - граждане США, платят некоторые американские налоги, но не могут рассчитывать на все социальные блага, не голосуют на выборах президента и Конгресса.
На референдуме будут выбирать один из трех вариантов: сохранение нынешнего статуса, изменение статуса на 51-й штата США или полная независимость в свободной ассоциации с США.
Аналогичный референдум провели пять лет назад, но он не определил, у какого варианта есть значительное преимущество.
Сейчас на острове экономический спад, многие переезжают на материк и власти решили снова провести голосование.
Если жители Пуэрто-Рико выступят за изменение статуса на штат США, то в Вашингтон поедет делегация с петицией к Конгрессу.
В мае власти Пуэрто-Рико объявили о банкротстве.
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