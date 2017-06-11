В Пуэрто-Рико проходит референдум о будущем статусе острова

Жители острова определяются, хотят ли они остаться в нынешнем статусе, присоединиться как штат к США или стать независимыми

11 июня в Пуерто-Рико проходит референдум о будущем юридическом статусе этого карибского острова, сообщает Радио Свобода.



Сейчас Пуэрто-Рико - "неикорпорированная территория США", которая не входит ни в один штат, не является штатом и находится под прямой юрисдикцией Конгресса.



Конституция США не работает там в полном объеме. Жители острова - граждане США, платят некоторые американские налоги, но не могут рассчитывать на все социальные блага, не голосуют на выборах президента и Конгресса.



На референдуме будут выбирать один из трех вариантов: сохранение нынешнего статуса, изменение статуса на 51-й штата США или полная независимость в свободной ассоциации с США.



Аналогичный референдум провели пять лет назад, но он не определил, у какого варианта есть значительное преимущество.



Сейчас на острове экономический спад, многие переезжают на материк и власти решили снова провести голосование.



Если жители Пуэрто-Рико выступят за изменение статуса на штат США, то в Вашингтон поедет делегация с петицией к Конгрессу.



В мае власти Пуэрто-Рико объявили о банкротстве.

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