В России перевернулся пассажирский автобус: погибли 10 человек
12.06.2017 01:27
Пострадали десятки людей, состояние некоторых из них оценивают как тяжелое и крайне тяжелое
Фото: rosminzdrav.ru
В России в Забайкальском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли десять человек. Об этом сообщает Минздрав РФ.
Пострадал 51 человек. С места аварии эвакуировали 34 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
По информации Газета.RU, авария произошла на трассе Иркутск-Чита. Автобус KIA съехал на обочину и перевернулся.
Следственный комитет РФ будет проводить проверку по факту ДТП.
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