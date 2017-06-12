В России перевернулся пассажирский автобус: погибли 10 человек

Пострадали десятки людей, состояние некоторых из них оценивают как тяжелое и крайне тяжелое

В России в Забайкальском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли десять человек. Об этом сообщает Минздрав РФ.



Пострадал 51 человек. С места аварии эвакуировали 34 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.



По информации Газета.RU, авария произошла на трассе Иркутск-Чита. Автобус KIA съехал на обочину и перевернулся.



Следственный комитет РФ будет проводить проверку по факту ДТП.

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