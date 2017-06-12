ФИФА договорилась с Россией о трансляции Кубка конфедераций
Международная федерация футбола (FIFA) заявила, что достигла соглашения с российской стороной относительно трансляции матчей Кубка конфедераций. Это произошло всего за шесть дней до турнира, передает Радио Свобода.
Транслировать матчи будут Первый канал и сеть Матч ТВ. Российская государственная компания РТР получила право на радиотрансляцию матчей.
Россия хотела сразу подписать и контракты на трансляцию матчей ЧМ-2018. Российские представители заявили, что ФИФА требовала "слишком большую сумму" за контракт.
Сумма уже подписанного контракта пока не разглашается.
Кубок конфедерации начнется 17 июня и закончится 2 июля.
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