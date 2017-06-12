ФИФА договорилась с Россией о трансляции Кубка конфедераций

Россия хотела подписать сразу и контракты на трансляцию Чемпионата мира, но пока по ним соглашения не достигли

Международная федерация футбола (FIFA) заявила, что достигла соглашения с российской стороной относительно трансляции матчей Кубка конфедераций. Это произошло всего за шесть дней до турнира, передает Радио Свобода.



Транслировать матчи будут Первый канал и сеть Матч ТВ. Российская государственная компания РТР получила право на радиотрансляцию матчей.



Россия хотела сразу подписать и контракты на трансляцию матчей ЧМ-2018. Российские представители заявили, что ФИФА требовала "слишком большую сумму" за контракт.



Сумма уже подписанного контракта пока не разглашается.



Кубок конфедерации начнется 17 июня и закончится 2 июля.



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