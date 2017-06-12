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ФИФА договорилась с Россией о трансляции Кубка конфедераций

12.06.2017 02:59
Россия хотела подписать сразу и контракты на трансляцию Чемпионата мира, но пока по ним соглашения не достигли
ФИФА договорилась с Россией о трансляции Кубка конфедераций
Фото: spb2018.com

Международная федерация футбола (FIFA) заявила, что достигла соглашения с российской стороной относительно трансляции матчей Кубка конфедераций. Это произошло всего за шесть дней до турнира, передает Радио Свобода

Транслировать матчи будут Первый канал и сеть Матч ТВ. Российская государственная компания РТР получила право на радиотрансляцию матчей. 

Россия хотела сразу подписать и контракты на трансляцию матчей ЧМ-2018. Российские представители заявили, что ФИФА требовала "слишком большую сумму" за контракт. 

Сумма уже подписанного контракта пока не разглашается. 

Кубок конфедерации начнется 17 июня и закончится 2 июля. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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