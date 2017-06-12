На парламентских выборах во Франции победила партия Макрона

Партия Макрона набрала наибольшее количество голосов. Во второй тур вместе с ней вышли еще три партии, в том числе Национальный фронт Марин Ле Пен

На парламентских выборах во Франции победила партия Эмманюэля Макрона "Вперед!". Она получила 32,32% голосов, сообщает Le Figaro окончательные результаты выборов.



На втором месте партия "Республиканцы", которая получила 21,56% голосов. Затем идет "Непокорная Франция" и коммунисты - 13,74%.

Во второй тур проходит также партия Марин Ле Пен Национальный фронт. Она преодолела обязательный барьер (12,5%), набрав 13,2%.



Второй тур выборов, на которых определится окончательно распределение мест в парламенте, пройдет 18 июня.

Ранее сообщалось о рекордно низкой явке избирателей в первом туре парламентских выборов во Франции. Согласно данным Ipsos/Sopra Steria на момент закрытия участков явка составила всего 50,2% - на 7% меньше, чем на парламентских выборах 2012 года.

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