На парламентских выборах во Франции победила партия Макрона
На парламентских выборах во Франции победила партия Эмманюэля Макрона "Вперед!". Она получила 32,32% голосов, сообщает Le Figaro окончательные результаты выборов.
На втором месте партия "Республиканцы", которая получила 21,56% голосов. Затем идет "Непокорная Франция" и коммунисты - 13,74%.
Во второй тур проходит также партия Марин Ле Пен Национальный фронт. Она преодолела обязательный барьер (12,5%), набрав 13,2%.
Второй тур выборов, на которых определится окончательно распределение мест в парламенте, пройдет 18 июня.
Ранее сообщалось о рекордно низкой явке избирателей в первом туре парламентских выборов во Франции. Согласно данным Ipsos/Sopra Steria на момент закрытия участков явка составила всего 50,2% - на 7% меньше, чем на парламентских выборах 2012 года.
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