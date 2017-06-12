В ожидании протестов: в Москве перекрыли Тверскую улицу - фото

Ранее место проведения антикоррупционной акции сторонников Алексея Навального без согласования с властями было перенесено на Тверскую

Власти Москвы перекрыли вход на улицу Тверскую, где сегодня, 12 июня, должна состояться антикоррупционная акция протеста, организованная сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал Дождь.



Как отмечают журналисты, вечером 11 июня Тверскую перекрыли для проезда автомобилей, а сегодня - и для пешеходов. Вход на улицу заблокировали спецтехникой, также стянуты автозаки и бронетехника. Перекрыты и прилегающие к Тверской улицы.



По данным СМИ, сейчас попасть на Тверскую можно только при наличии специального пропуска. Согласно официальной информации, свободный доступ к ней заблокировали до 12:00 по местному времени.

Сейчас на улице монтируют декорации для проведения праздничных мероприятий к сегодняшнему Дню России.









Фото: Дождь

Ранее Навальный заявил, что согласованная с властями Москвы антикоррупционная акция на проспекте Сахарова переносится на Тверскую. Такое решение было принято якобы из-за отказа всех подрядчиков сотрудничать с организаторами мероприятия.

В то же время шествие на Тверской не согласовано с мэрией российской столицы. Полиция уже предупредила участников протеста о" недопустимости любых провокационных действий".

Ранее сегодня, 12 июня, сообщалось, что в ряде городов РФ на акциях протеста против коррупции уже начались задержания.



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