В Норвегии хотят запретить паранджи в школах и вузах

Под запрет не попадут другие виды женской одежды, например, платки

В Норвегии подготовлен законопроект о запрете ношения женской одежды, закрывающей лицо, в детсадах, школах и университетах. Об этом сообщает ВВС.

Запрет объясняется тем, что подобная одежда затрудняет общение между преподавателями и учениками.

Под запрет не попадут другие виды женской одежды, например, как головные платки.

Это первый подобный запрет в скандинавских странах. Помимо паранджи и никаба законодатели включили в перечень запрещенных в образовательных учреждениях головных уборов балаклавы и маски.

Большинство норвежских партий поддерживают этот законопроект, который, как ожидается, будет принят в следующем году.

"Подобная одежда препятствует хорошей коммуникации, которая необходима для того, чтобы учащиеся могли получать качественное образование", - говорится в заявлении норвежского министра образования Торбьорна Исаксена.

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