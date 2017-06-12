В Норвегии хотят запретить паранджи в школах и вузах
В Норвегии подготовлен законопроект о запрете ношения женской одежды, закрывающей лицо, в детсадах, школах и университетах. Об этом сообщает ВВС.
Запрет объясняется тем, что подобная одежда затрудняет общение между преподавателями и учениками.
Под запрет не попадут другие виды женской одежды, например, как головные платки.
Это первый подобный запрет в скандинавских странах. Помимо паранджи и никаба законодатели включили в перечень запрещенных в образовательных учреждениях головных уборов балаклавы и маски.
Большинство норвежских партий поддерживают этот законопроект, который, как ожидается, будет принят в следующем году.
"Подобная одежда препятствует хорошей коммуникации, которая необходима для того, чтобы учащиеся могли получать качественное образование", - говорится в заявлении норвежского министра образования Торбьорна Исаксена.
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