В США предлагают $100 ученикам, которые откажутся от гаджетов

Большинство родителей одобрили инициативу директора американской школы

В Вашингтоне директор частной школы Диана Смит предложила по $100 тем ученикам 7-8 классов, которые смогут каждый вторник отказываться от использования гаджетов во время каникул. Об этом сообщает Platforma.

В частной школе запрещено использовать гаджеты во время уроков.

"Мне не нравится, когда учителя подкупают своих учеников лакомством, но все же я нарушаю свои правила. Я действительно думаю, что детям необходимо предоставить помощь", - сказалаСмит.

Она считает, что долго смотреть в экраны рискованно для здоровья.

"Я беспокоюсь из-за того, что вездесущие телефоны ворвались в их жизни", - отметила она.

Большинство родителей одобрили инициативу директора. Школьники также не против получить лишние средства.

"Для этого им необходимо провести 11 вторников без телефонов, компьютеров, планшетов, видеоигр и ТВ. Если подросток покидает дом, ему нужно будет заранее решить вопрос связи с родителями. В конце лета родственники сообщат Диане Смит, действительно ли их дети смогли выполнить условия", - отмечается в сообщении.

Всего в школе учатся 160 человек 7-8 классов.

Если все они смогут выдержать без гаджетов, то директор выплатит $16 тыс.

"Я думаю, что максимум 50 из них смогут это сделать", - уверена Смит.

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