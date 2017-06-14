Кибератаки РФ перед выборами в США затронули 39 штатов - СМИ

Хакеры получили доступ к программному обеспечению и, по меньшей мере в одном штате, - к базе данных финансирования кампании

Кибератаки российских хакеров в 2016 году были более масштабными, чем предполагалось ранее, и затронули 39 американских штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Речь идет о кибератаках летом и осенью 2016 года, перед и во время президентских выборов.

Как сообщается, хакеры получили доступ к программному обеспечению, разработанному для проведения опросов в день выборов, и по меньшей мере в одном штате - к базе данных финансирования кампании.

В Иллинойсе взломщики получили доступ к личным данным 90 тыс избирателей и пытались изменить или удалить их.

Два собеседника Bloomberg утверждают, что "масштабы и изощренность" атак настолько обеспокоили администрацию экс-президента Барака Обамы, что в октябре прошлого года он напрямую связался с Москвой по защищенному каналу связи.

Белый дом предоставил Кремлю свидетельства российских кибератак и объяснил, почему считает эти действия опасными и агрессивными, рассказали источники журналистов.

В ответ Россия якобы запросила больше информации и гарантии того, что ее будут держать в курсе расследования, даже если взломы продолжатся.

6 июня в распоряжении журналистов и общественности оказался доклад Агентства по национальной безопасности США о вмешательстве РФ в американские выборы. В документе описаны методы хакеров, а также сообщается, что ко взломам причастна российская военная разведка.

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