Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против России

Теперь президент США Дональд Трамп не сможет смягчить или отменить наказание Москве без согласования с Конгрессом

Сенат США подавляющим большинством голосов - 97 "за" и двое "против" - проголосовал за ужесточение санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и хакерские атаки на серверы Демократической партии перед выборами 2016 года.

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий высказались за то, чтобы Россия "заплатила еще большую цену за агрессию в Украине и вмешательство в выборы президента США".

"Америка должна продвигать санкции и показывать пример другим, как нужно относиться к нарушителю международного права", - заявил один из сенаторов-республиканцев.

Он добавил, что надо вводить более серьезные санкции, чтобы показать Путину, что США не станут терпеть "брутальные нарушения международного права и вмешательство в наше право выбирать себе своих лидеров".

"Эти санкции также покажут России и другим странам, которые захотят вмешаться в наши выборы, что мы не станем этого терпеть... Эти санкции нужны для того, чтобы сказать президенту России: "Ты заплатишь за свои действия", - отметил сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер.

По его мнению, надо показать России, что возмездие США за вмешательство "будет резким и скорым".





Теперь документ отправится в палату представителей конгресса США, а в случае, если его поддержат и там, отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

Представители обеих партий в Сенате США накануне, 12 июня, договорились принять новый пакет санкций против РФ. Более того, "влиятельные сенаторы" из комитетов по делам банков и иностранных дел объявили о том, что новые ограничительные меры против государства-оккупанта включат в законопроект об антииранских санкциях - чтобы ускорить их принятие.

"Поправки... предусматривают сохранение и существенное расширение санкций против правительства России в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательства в выборы и продолжающуюся агрессию в Сирии", - говорится в заявлении группы сенаторов.

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Документ предлагает введение санкций против "коррумпированных российских представителей и лиц, причастных к нарушениям прав человека, поставкам оружия правительству Асада и кибератакам от имени российского правительства".

Новые санкции также затронут ключевые секторы экономики РФ - горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроения и железнодорожную отрасль.

Этот законопроект принят с пунктом, который не позволит президенту США отменить или смягчить санкции без согласования с Конгрессом.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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