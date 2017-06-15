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Во время пожара в Лондоне женщина выбросила из окна ребенка

15.06.2017 00:59
Женщина пыталась привернуть внимание стоящих внизу людей, а потом завернула ребенка в одеяло и бросила вниз
Во время пожара в Лондоне женщина выбросила из окна ребенка
Фото: EPA

Из горящего дома в Лондоне выбросили ребенка - его поймал человек, который стоял внизу. Об этом сообщает NBC.

Ребенок пролетел по меньшей мере девять этажей. 

"Женщина в окне махала и пыталась привернуть внимание. У нее в руках был ребенок - она махала так, будто собиралась его бросить вниз. Она завернула ребенка в толстое одеяло и потом выбросила из окна", - рассказали очевидцы. 

Младенца поймал стоящий внизу человек. 

По словам очевидцев, мужчина только подбежал и ребенок упал в его руки. 

По данным полиции Лондона, в результате пожара многоэтажного жилого дома погибли шесть человек. Травмы получили по меньшей мере 30 человек. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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