Во время пожара в Лондоне женщина выбросила из окна ребенка

Женщина пыталась привернуть внимание стоящих внизу людей, а потом завернула ребенка в одеяло и бросила вниз

Из горящего дома в Лондоне выбросили ребенка - его поймал человек, который стоял внизу. Об этом сообщает NBC.



Ребенок пролетел по меньшей мере девять этажей.



"Женщина в окне махала и пыталась привернуть внимание. У нее в руках был ребенок - она махала так, будто собиралась его бросить вниз. Она завернула ребенка в толстое одеяло и потом выбросила из окна", - рассказали очевидцы.



Младенца поймал стоящий внизу человек.



По словам очевидцев, мужчина только подбежал и ребенок упал в его руки.

По данным полиции Лондона, в результате пожара многоэтажного жилого дома погибли шесть человек. Травмы получили по меньшей мере 30 человек.

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