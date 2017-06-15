Во время пожара в Лондоне женщина выбросила из окна ребенка
Из горящего дома в Лондоне выбросили ребенка - его поймал человек, который стоял внизу. Об этом сообщает NBC.
Ребенок пролетел по меньшей мере девять этажей.
"Женщина в окне махала и пыталась привернуть внимание. У нее в руках был ребенок - она махала так, будто собиралась его бросить вниз. Она завернула ребенка в толстое одеяло и потом выбросила из окна", - рассказали очевидцы.
Младенца поймал стоящий внизу человек.
По словам очевидцев, мужчина только подбежал и ребенок упал в его руки.
По данным полиции Лондона, в результате пожара многоэтажного жилого дома погибли шесть человек. Травмы получили по меньшей мере 30 человек.
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