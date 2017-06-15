Путин назвал цифру потерь экономики России от санкций

Комментируя одобрение в Сенате США нового пакета санкций против России, президент РФ заявил, что ему непонятно, "за что" американцы решили их усилить

Президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что страны, которые ввели санкции против РФ, потеряли от этих мер вдвое больше, чем Россия. Об этом он рассказал во время прямой линии с жителями страны, которую транслировали федеральные каналы.

"Москва потеряла от ограничений $50-52 млрд, а государства, которые их ввели - $100 млрд", - утверждает Путин.

По его мнению, санкции Запад ввел не за грубое нарушение международного права Россией, агрессию против Украины и в Сирии, а якобы потому, что "другие страны чувствовали в России конкурента".

"Не было бы (оккупации российскими войсками, - ред.) Крыма - придумали бы что-то еще", - отметил он.

Комментируя одобрение в Сенате США нового пакета санкций против России, Путин заявил, что ему непонятно, "за что" американцы решили их ужесточить.

"Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте стали говорить об этих санкциях?" - сетует президент РФ.

Также в ходе прямой линии глава овощного союза России заявил, что санкции против РФ - это "подарок" для отрасли, а российские фермеры научились выращивать "самые вкусные помидоры и огурцы".

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14 июня 2017 года Сенат США подавляющим большинством голосов (97 против 2) проголосовал за ужесточение санкций против РФ за оккупацию Крыма, поддержку сирийского диктатора Башара Асада и вмешательство в выборы американского президента в 2016-м.

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