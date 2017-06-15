Переговоры по Brexit начнутся 19 июня
Брюссель и Лондон окончательно договорились о том, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) начнутся в понедельник, 19 июня. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Таким образом, процесс Brexit стартует согласно плану, хотя новое правительство Соединенного Королевства еще не сформировано.
Официальные представители Брюсселя и Лондона впервые после британского референдума о выходе из Евросоюза обсудят условия отказа Соединенного Королевства от членства в ЕС.
"Брюссель, прежде всего, интересуют гарантии для граждан государств ЕС, живущих в Великобритании и выполнении этой страной всех финансовых обязательств, взятых ею в качестве члена Евросоюза", - отмечается в сообщении.
Речь также пойдет о новых границах между Ирландией и Северной Ирландией.
Великобритания в свою очередь попытается договориться о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку премьер-министр Тереза Мэй намерена вывести страну за пределы внутреннего европейского рынка и таможенного союза.
Переговоры по Brexit должны завершиться до марта 2019 года.
После парламентских выборов в Британии на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение формировать в стране правительство меньшинства.
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