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От сердечного приступа умер президент Вануату

17.06.2017 11:47
Президент Балдвин Лонсдейл скончался на 68-м году жизни в больнице
От сердечного приступа умер президент Вануату
Балдвин Лонсдейл (фото - EPA)

Сегодня в возрасте 67 лет скончался президент Вануату Балдвин Лонсдейл. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Его госпитализировали вечером в пятницу с подозрением на сердечный приступ. Лонсдейл скончался после полуночи. 

В стране объявили траур. Сотни людей пришли к больнице. 

Совет министров собрался для обсуждения похорон. 

Балдвин Лонсдейл был избран президентом в 2014 году. До этого был старшим государственным служащим, а потом - священником англиканской церкви. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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