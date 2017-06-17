От сердечного приступа умер президент Вануату

Президент Балдвин Лонсдейл скончался на 68-м году жизни в больнице

Сегодня в возрасте 67 лет скончался президент Вануату Балдвин Лонсдейл. Об этом сообщает Radio New Zealand.



Его госпитализировали вечером в пятницу с подозрением на сердечный приступ. Лонсдейл скончался после полуночи.



В стране объявили траур. Сотни людей пришли к больнице.



Совет министров собрался для обсуждения похорон.



Балдвин Лонсдейл был избран президентом в 2014 году. До этого был старшим государственным служащим, а потом - священником англиканской церкви.

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