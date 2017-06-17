С начала года в Донбассе погибли 47 гражданских - ОБСЕ
17.06.2017 12:57
Большинство людей стали жертвами обстрелов жилых районов
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С начала года в Донбассе погибли 47 гражданских жителей. Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
За период с января по 15 июня 2017 года ранения получили 222 человека.
В большинстве случаев люди погибли в результате обстрела жилых районов.
Согласно статистике ООН, за период с начала марта по 14 мая 2017 года в результате военных действий на территории Донецкой и Луганской областей погибли 35 мирных жителей, еще 143 человека были ранены.
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