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Авиаудар в Йемене: погибли более 20 человек

18.06.2017 17:08
Бомбардировка была осуществлена ​по рынку в районе Шада йеменской провинции на границе с Саудовской Аравией
Авиаудар в Йемене: погибли более 20 человек
Фото: EPA

В результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии по рынку в провинции Саада на севере Йемена погибли 25 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных врачей.

Агентство не смогло самостоятельно подтвердить количество погибших и пострадавших, потому что область расположена очень близко к линии фронта, но несколько новостных отделений в Йемене сообщили аналогичные сведения.

Власть в провинции Саада контролируют шиитские повстанцы-хуситы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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