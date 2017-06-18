Авиаудар в Йемене: погибли более 20 человек

Бомбардировка была осуществлена ​по рынку в районе Шада йеменской провинции на границе с Саудовской Аравией

В результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии по рынку в провинции Саада на севере Йемена погибли 25 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных врачей.

Агентство не смогло самостоятельно подтвердить количество погибших и пострадавших, потому что область расположена очень близко к линии фронта, но несколько новостных отделений в Йемене сообщили аналогичные сведения.

Власть в провинции Саада контролируют шиитские повстанцы-хуситы.

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