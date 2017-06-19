Курц хочет перекрыть маршруты беженцев через Средиземное море
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц будет отстаивать идею закрытия маршрутов беженцев через Средиземное море в Европу. Об этом сообщает Укринформ.
"До тех пор, пока мы будем спасать людей в море и доставлять их в Европу, все больше беженцев будут выбирать этот путь, контрабандисты будут зарабатывать все больше и, самое ужасное, тонуть будут все больше людей", - отметил он.
Он напомнил, что Австрия всегда выступала за создание центров приема беженцев за границами Европы, чтобы спасение людей "не было напрямую связано с билетом в центральную Европу".
Министр напомнил, что подвергался критике, когда речь шла о закрытии западно-балканского маршрута, однако в итоге удалось сократить на 98% приток беженцев этим путем, и уже через несколько дней количество прибывающих сократилось с более 50 тысяч в день до менее одной тысячи.
По его словам, закрытие западно-балканского маршрута должно служить образцом и для других маршрутов.
Курц убежден, что ЕС в конце концов согласится с позицией Австрии, и это поможет сократить число смертей.
"Для этого нужна политическая воля и драматическое изменение системы приема беженцев", - добавил Курц.
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