Курц хочет перекрыть маршруты беженцев через Средиземное море

Австрия всегда выступала за создание центров приема беженцев за границами Европы, сказал министр иностранных дел Себастьян Курц

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц будет отстаивать идею закрытия маршрутов беженцев через Средиземное море в Европу. Об этом сообщает Укринформ.

"До тех пор, пока мы будем спасать людей в море и доставлять их в Европу, все больше беженцев будут выбирать этот путь, контрабандисты будут зарабатывать все больше и, самое ужасное, тонуть будут все больше людей", - отметил он.

Он напомнил, что Австрия всегда выступала за создание центров приема беженцев за границами Европы, чтобы спасение людей "не было напрямую связано с билетом в центральную Европу".

Министр напомнил, что подвергался критике, когда речь шла о закрытии западно-балканского маршрута, однако в итоге удалось сократить на 98% приток беженцев этим путем, и уже через несколько дней количество прибывающих сократилось с более 50 тысяч в день до менее одной тысячи.

По его словам, закрытие западно-балканского маршрута должно служить образцом и для других маршрутов.

Курц убежден, что ЕС в конце концов согласится с позицией Австрии, и это поможет сократить число смертей.

"Для этого нужна политическая воля и драматическое изменение системы приема беженцев", - добавил Курц.

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