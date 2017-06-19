Евросоюз намерен отвечать на кибератаки санкциями
Евросоюз разработает механизм реагирования на киберугрозы со стороны государственных и неправительственных субъектов. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
В Брюсселе обеспокоены растущими возможностями и готовностью государств использовать хакерские атаки для достижения своих целей. Такая деятельность в соответствии с международным правом может привести к "совместному дипломатическому ответу ЕС", отметили в руководстве союза.
Действия ЕС будут направлены на устранение немедленных и долгосрочных угроз и влияние на поведение потенциальных агрессоров. Как говорится в заявлении, санкции за кибератаки будут пропорциональными масштабу, продолжительности и последствиям преступной активности.
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6 июня 2017 года в распоряжении журналистов и общественности оказался доклад Агентства по национальной безопасности США о вмешательстве России в американские выборы. В документе описаны методы хакеров, а также сообщается, что к атакам причастна российская военная разведка.
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