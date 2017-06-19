Теракт в Мали: погибшие были представителями организаций ЕС

Во время нападения на курорт в Мали погибли гражданка Мали и гражданин Португалии, работавшие в институциях ЕС

В результате нападения террористов на элитный курорт вблизи столицы Мали Бамако погибли гражданин Португалии, член тренировочной военной миссии Европейского Союза в Мали и представительница Мали в делегации ЕС. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает Deutsche Welle.

Также уточняется, что в результате нападения погибли по меньшей мере четыре человека. Более 30 заложников террористов удалось освободить.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Вечером 18 июня произошло нападение на гостиницу в Бамако. Четверо нападавших прибыли на мотоциклах и автомобиле. Против боевиков были направлены малийские силовики и французские военные подразделения.

Также сообщалось, что еще один погибший - гражданин Франции и Габона. Личность четвертого погибшего пока не установлена.

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