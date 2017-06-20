Молодые россияне подумывают об эмиграции - опрос

В целом же по России слабо выражены эмиграционные настроения

Среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет каждый второй задумывался над тем, чтобы уехать на постоянное место жительства за границу. Такие результаты опроса приводит российская социологическая компания Левада-Центр.

Как отмечают социологи, при при этом в целом по России слабо выражены эмиграционные настроения.

По данным Левады, в марте 1993 года на аналогичный вопрос ("хотели бы вы уехать на ПМЖ за границу?") утвердительно отвечали 15% опрошенных россиян, а покинуть страну не были готовы 72% граждан РФ. В нынешнем году соотношение 3% к 56%.

Нажмите, чтобы увеличить:









Опрос проведен 19-22 мая 2017 года среди городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России методом личного интервью на дому. Статистическая погрешность: 1,5-3,4%.

Читайте также: Опрос Левада-центра: 17% россиян не поддерживают Путина

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.