Истребитель США сбил сирийский боевой дрон

Беспилотник иранского производства нес боевой заряд и двигался в направлении сил объединенной коалиции

Истребитель F-15E "Strike Eagle" американских воздушных сил сбил проправительственный беспилотник Shaheed-129 иранского производства на юге Сирии. Об этом сообщило центральное командование ВС США.

Пентагон заявляет, что беспилотный летательный аппарат режима Асада представлял угрозу, поскольку имел вооружение на борту и был в непосредственной близости к силам объединенной коалиции.

"F-15E перехватил вооруженный БПЛА после того, как он был замечен в наступлении на позиции объединенной коалиции. Дрон был сбит, когда продолжал двигаться, не меняя свой курс", - говорится в заявлении командования.

Также отмечается, что все подобные провокации будут пресекаться.

Вечером, 18 июня, истребитель-бомбардировщик США F/A-18E Super Hornet немедленно сбил Су-22 сирийского режима после того, как ВВС Сирии нанесли удар по вооруженной оппозиции близ Табки в провинции Ракка. Дамаск заявил, что сбитый самолет якобы бомбил боевиков террористической организации Исламское государство. 19 июня в Совфеде РФ пригрозили коалиции во главе с США ответным ударом..

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