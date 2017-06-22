На США обрушился тропический шторм Синди: есть погибшие
10-летний мальчик погиб в штате Алабама в результате наступления тропического шторма Синди. Об этом сообщает The Weather Channel.
Ребенок скончался от полученных травм - его ударило обломками, которые вымыло на берег. Мальчик приехал из Сент-Луиса с родителями на каникулы.
Власти южных штатов от Техаса до Флориды предупредили жителей воспринимать предупреждения о шторме серьезно.
Перед началом дождей в регионы, где может произойти наводнение, направили вертолеты и катера. В отдельных регионах объявили о закрытии дорог.
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