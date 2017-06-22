На США обрушился тропический шторм Синди: есть погибшие

Жертвой шторма стал мальчик, который приехал на отдых в Алабаму с родителями из штата Миссури

10-летний мальчик погиб в штате Алабама в результате наступления тропического шторма Синди. Об этом сообщает The Weather Channel.



Ребенок скончался от полученных травм - его ударило обломками, которые вымыло на берег. Мальчик приехал из Сент-Луиса с родителями на каникулы.



Власти южных штатов от Техаса до Флориды предупредили жителей воспринимать предупреждения о шторме серьезно.

Перед началом дождей в регионы, где может произойти наводнение, направили вертолеты и катера. В отдельных регионах объявили о закрытии дорог.

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