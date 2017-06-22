Кибератаки во время выборов в США заказал Путин - экс-чиновник

Экс-секретарь Нацбезопасности Джей Джонсон заявил, что кибератаки на США в 2016-м организовало правительство РФ по личному указанию Владимира Путина

Заказчиком хакерских атак во время выборов президента США в 2016 году был лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил на слушаниях в Комитете по разведке бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США Джей Джонсон, сообщает телеканал CNN.

"В 2016 году российское правительство, по указанию самого Владимира Путина, организовало кибератаки в нашей стране с целью повлиять на наше голосование - просто и ясно", - сказал Джонсон.

Он добавил, что хакерские атаки со стороны России получили минимальное внимание среди конгрессменов. В свою очередь президент США Дональд Трамп и его сторонники регулярно заявляют, что российские хакеры никогда не меняли результаты голосования, о чем в своих показаниях регулярно заявляла разведка Обамы и Трампа.

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