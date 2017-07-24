Атака смертника в Кабуле: число жертв превысило 20 человек
Количество погибших в результате атаки смертника на западе Кабула в понедельник, 24 июля, увеличилось до 24 человек, 40 получили ранения, однако эти цифры по-прежнему могут расти. Об этом со ссылкой на власти Афганистана сообщает Reuters.
В результате взрыва уничтожен небольшой автобус, принадлежавший афганскому Министерству шахт.
По информации чиновников, в больницы Кабула доставлены по меньшей мере 13 погибших и 17 раненых.
Сегодня утром, 24 июля, сообщалось, что 12 человек погибли и 10 получили ранения в результате подрыва смертником начиненного взрывчаткой автомобиля в западной части столицы Афганистана.
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Взрыв прогремел недалеко от дома вице-премьера страны, в районе, который в значительной мере населен хазарейцами - ираноязычными шиитами тюркского и монгольского происхождения.
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