Путин пригрозил ответом на новые санкции США

Президент РФ отметил, что ответ России будет зависит от окончательного варианта законопроекта о санкциях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США примут законопроект о новых санкциях против России, это вызовет "особые сожаления". Об этом он сказал сегодня после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.

Путин назвал подготовку новых санкций "действиями с особым цинизмом".

Он отметил, что ответ России будет зависит от окончательного варианта законопроекта.

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", - сказал Путин.

Он уверен, что Россию постоянно пытаются провоцировать.

26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность утверждением в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против Российской Федерации из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС.

Сегодня представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о новых санкциях против России, чтобы добиться их ужесточения.

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