Путин пригрозил ответом на новые санкции США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США примут законопроект о новых санкциях против России, это вызовет "особые сожаления". Об этом он сказал сегодня после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает РИА Новости.
Путин назвал подготовку новых санкций "действиями с особым цинизмом".
Он отметил, что ответ России будет зависит от окончательного варианта законопроекта.
"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", - сказал Путин.
Он уверен, что Россию постоянно пытаются провоцировать.
26 июля Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.
Еврокомиссия высказала обеспокоенность утверждением в Конгрессе США законопроекта об ужесточении санкций против Российской Федерации из-за возможного влияния санкций на энергетическую независимость ЕС.
Сегодня представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект о новых санкциях против России, чтобы добиться их ужесточения.
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