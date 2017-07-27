Германия опасается за свой бизнес из-за санкций США против РФ

В Германии опасаются, что ужесточение санкций против РФ скажется на немецких компаниях и осложнит отношения между Берлином и Вашингтоном

Новые санкции против России, предложенные американскими законодателями, могут нанести ущерб немецким компаниям и создать еще одну трудность в отношениях Берлина с Вашингтоном. Об этом заявила министр экономики Германии Бригитте Циприс, передает Голос Америки.

"США отошли от общей с Европой линии в вопросе о санкциях против России", - заявила Циприс.

"Мы считаем, что такое смешивание санкционного режима для достижения внешнеполитической цели и поддерживания собственного бизнеса абсолютно неприемлемы", - заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, передает Укринформ.

По его словам, немецких бизнесменов очень беспокоит та часть законопроекта США, которая касается возможных санкций против любых энергетических трубопровыдных систем, которые идут из России. Потому что, как уточняет Хармс, это касается не только Северного Потока-2 - в РФ есть 90 экспортных трубопроводов, энергетических систем, из которых многие идут в 13 стран, среди них - пять европейских (не считая транзитных).

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"Есть много рынков, которых потенциально это может касаться. И это может касаться не только строительства новых трубопроводов, но и модернизации, ремонта и поддержки уже существующих", - сказал он.

По словам Хармса, в Европе это может коснуться, в частности, немецких и австрийских, а также польских и латвийских проектов.

Ранее сегодня Циприс также заявила, что введение новых санкций США против Российской Федерации может привести к торговой войне между Евросоюзом и Штатами.

26 июля критику в адрес законопроекта об ужесточении санкций США против РФ высказали Берлин и Париж, заявляя, что санкции против РФ, КНДР и Ирана - нелегальны и неприемлемы.

В то же время, президент Литвы Даля Грибаускайте одобрила ужесточение санкций.

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