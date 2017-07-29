ЕК начала санкционную процедуру против Польши за судебную реформу
Европейская комиссия запустила процедуру привлечения Польши к ответственности за проведение скандальной судебной реформы, противоречащей законодательству ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии сегодня, 29 июля.
Согласно сообщению, после публикации 28 июля одного из трех законов реформы - об общих судах - ЕК направила в Варшаву соответствующее письмо с официальным уведомлением, для ответа на которое у польских властей есть месяц.
Основную обеспокоенность Еврокомиссии в вышеупомянутом законе вызывает введение разных пенсионных возрастов для судей-женщин и мужчин - 60 и 65 лет соответственно. В Брюсселе усматривают в этом нововведении дискриминацию по половому признаку.
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Кроме того, в ЕК считают, что предоставляемое министру юстиции право продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста, а также увольнять и назначать председателей судов негативно скажется на независимости польской судебной системы.
В пресс-релизе отмечается, что первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс направил главе МИД Польши Витольду Ващиковскому письмо, в котором повторно пригласил его и главу Минюста на встречу в Брюссель для "возобновления диалога".
24 июля 2017-го польский президент Анджей Дуда заявил, что ветирует два из трех законопроектов, реформирующих судебную систему, - о Верховном суде и о Национальном совете судей. На следующий день он подписал третий законопроект - об общих судах.
26 июля Еврокомиссия приняла решение о запуске санкционной процедуры против Польши с момента публикации закона об общих судах.
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